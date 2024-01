Fernanda é o anjo da semana no ‘BBB 24’ – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Globo Fernanda distribui o castigo do monstro



Fernanda venceu a prova do anjo e é a imunizada da semana. Já o castigo do monstro ficou para Rodriguinho e Pitel, que estarão fantasiados de cavaleiro e dragão. Ao tocar a música, eles deverão ir para o castelo defender a princesa.

Aumento nos alimentos puxa prévia da inflação para 0,31%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou que o IPCA, considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,31% em janeiro. A desaceleração foi 0,09 ponto percentual na comparação com a taxa de dezembro (0,40%).

Longa ‘Fazendo meu Filme’ ganha data de estreia

O longa “Fazendo meu filme”, do best seller da autora Paula Pimenta, ganhou trailer. A produção chegará à plataforma de streaming Prime Vídeo no dia 14 de fevereiro. O filme conta a história de Fani, uma menina de 16 anos apaixonada por cinema e que gosta de imaginar sua vida como se fosse um filme, em que cada amigo tem um papel de destaque.

Corte da ONU exige que Israel tome medidas para ‘prevenir o genocídio’

A Corte Internacional de Justiça da ONU exigiu que Israel tome medidas ao seu alcance para evitar um genocídio na Faixa de Gaza e permita a entrada de ajuda humanitária na região, mas não mencionou um cessar-fogo. A guerra no Oriente Médio que começou no dia 7 de outubro jé deixou 26.083 mortos e 64.487 feridos, somente no enclave palestino.