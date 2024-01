Houthis reivindicam ataque a petroleiro britânico no golfo de Áden

Rebeldes já lançaram mais de 200 drones e 50 mísseis contra navios comerciais e de guerra no Mar Vermelho

Os rebeldes houthis reivindicaram nesta sexta-feira, 26, a autoria de um ataque contra um petroleiro britânico no golfo do Áden, que acabou pegando fogo. A embarcação estava navegando nas proximidades do Mar Vermelho. “As forças navais iemenitas realizaram uma operação contra o petroleiro britânico Marlin Luanda no golfo de Áden, usando vários mísseis navais apropriados. O ataque foi direto e resultou em um incêndio do navio”, disse o porta-voz militar houthi, Yehya Sarea. Ele também informou que os houthis, apoiados pelo Irã, continuarão com as operações militares para impor um bloqueio à navegação israelense nos mares Vermelho e Arábico, até que a Faixa de Gaza obtenha um cessar-fogo e que o cerco militar no território palestino seja suspenso. Desde o dia 19 de novembro, os houthis já lançaram mais de 200 drones e 50 mísseis contra navios comerciais e de guerra no Mar Vermelho, em retaliação a Israel.

*Com informações da EFE