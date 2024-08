Festa de Peão de Barretos abre com ingressos esgotados para três dias

Cidade de Barretos deve receber 900 mil visitantes no périodo do festival e contará com Michel Teló, É o Tchan, Banda Eva e Claudia Leitte.

Divulgação/Alisson Demétrio Festa é o maior festival de sertanejo do Brasil



A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, a mais tradicional das festas sertanejas do Brasil, começa nesta quinta-feira (15) e ingressos esgotados para estádio de rodeios em três dias do evento. Apenas restam ingressos para uma área externa que foi adotada ela organização para acomodar as pessoas que não consiguiram ingressos. A previsão de público está na casa das 900 mil visitas até o dia 25. Os dias 23 e 24 (sexta-feira e sábado), além desse sábado dia 17, estão com as entradas para o estádio completamente vendidas. A capacidade do local é de 55 mil pessoas e foi projetado por Oscar Niemeyer. Essa procura pelo evento não é novidade para os organizadores.

Desta vez pórem, a demanda foi tanta e tão rápida que forçou Os Independentes, associação que organiza o evento, optou por alocar quatro atrações em um trio elétrico, com nomes grandes como Michel Teló, É o Tchan, Banda Eva e Claudia Leitte. Junto a eles, o festival promete ainda aproximandamente 100 shows distribuídos em quatro palcos, porém os shows de axé são uma exceção no trio, com um line-up composto basicamente por artistas sertanejos.

Estimasse que a festa deve movimentar toda a rede hoteleira da região, já que Barretos não comporta todos os visitantes, e afeta cidades como Olímpia, Colina, Bebedouro e Guaíara, mas até mesmo em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto deve receber frequentadores do evento, apesar de estar a 130 km de distância de Barretos.