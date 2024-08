Médico e traficantes são presos em Los Angeles durante investigações da morte de Matthew Perry

Polícia teria apreendido aparelhos eletrônicos e procura identificar qual seria a fonte das drogas que mataram o astro de ‘Friends’

EFE/epa/OLAF KRAAK Ator era principalmente conhecido por seu papel como Chandler Bing na série 'Friends'



Segundo o site americano TMZ, diversos traficantes e ao menos um médico foi preso durante as investigações da morte e Matthew Perry, ator americano que morreu aos 54 anos pelo uso excessivo de cetamina. O ator veio a óbito em outubro de 2023, e então o Depertamento de Polícia de Los Angeles e o DEA (Drug Enforcement Administration, orgão que cuida da repressão as drogas nos Estados Unidos) estão agindo em conjunto para investigar a origem das drogas que mataram Matthew. Segundo a imprensa americana, a força-tarefa apreedeu computadores, telefones e outros eletrônicos, e que vários traficantes foram detidos. Além disso, o site afirma que autoridades ainda estão em busca de outras celebridades envolvidas com drogas.

Perry foi encontrado morto em sua banheira de hidromassagem, em 28 de outubro, onde morava, em Los Angeles. A autópisia mostrou que o ator realizava seesões de terapia de infusão de ketamina, mas que os níveis eram altos demais sendo que sua última sessão tinha sido há mais de uma semana. Além da droga, também foram encotrados sedativos no sangue de Perry. A droga pode gerar alucinações e parlisa em seus usúarios e pode ser utilizado como sedativo para cavalos.