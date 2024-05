Festival beneficente em São Paulo irá destinar arrecadação para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Ingressos terão o valor único de R$ 80,00 e produtos de higiene, brinquedos e material escolar deverão ser entregues como doação

Artistas de reuniram para um festival beneficente em prol das vítimas do Rio Grande do Sul, estado que tem passado pela pior tragédia climática da história. Em parceria entre Opus Entretenimento, Vibra São Paulo, artistas e fornecedores, realizarão nos dias 21 e 26 de maio, apresentações no valor único de R$ 80,00 e sem a taxa de conveniência. Entre os nomes confirmados até o momento temos o grupo de stand-up comedy 4 amigos e convidados especiais, além do espetáculo infantil Gato Galactico. Os artistas estão doando 100% dos cachês para as enchentes do Sul. O valor arrecadado com o evento será destinado para o Instituto Cultural Floresta, que é uma instituição sem fins lucrativos e que está prestando todo o apoio às comnidades afetadas pelas chuvas. Ingressos poderão ser adquiridos online pelo site ou em bilheterias oficiais.

Show Stand-up Comedy

4 amigos e convidados especiais traz promete uma noite de risos e diversão com apresentações de comediantes renomados como Bruna Louise, Igor Guimarães, Jhordan Matheus, Niny Magalhães, Rodrigo Marques, Felipe Kot, Criss Paiva, Victor Sarro e Nando Viana.

dia: 21/05 às 21h30

local: Vibra São Paulo – Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida

valor: R$ 80,00 + 2 itens de higiene pessoal que deverão ser entregues no dia do show

ingressos online no site

Show Infantil

Gato Galactico traz uma experiência única para toda a família, com um dia dedicado exclusivamente às crianças, apresentando espetáculos infantis encantadores e atividades divertidas. O fenômeno infantil Mussa, também se apresenta nesta noite, além do casal adorado pelas crianças, Gabriel e Shirley e o trio de irmãos Natu Rap.

dia: 26/05

local: Vibra São Paulo – Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida

valor: R$ 80,00 + um brinquedo ou itens de material escolar a serem entregues no dia do show

ingressos online no site