Festival Best of Blues and Rock anuncia atrações, preços e cidades para edição 2024

Festival, criado em 2013 e calcado em guitarristas de blues e rock, anuncia nomes como Zakk Wylde, Joe Bonamassa e Eric Gales no evento deste ano

Kiko Loureiro (ex-Megadeth, ex-Angra), Zakk Wylde (Ozzy), Joe Bonamassa, Eric Gales e Yohan Kisser



Na esteira do fim do Lollapalooza, São Paulo já tem um novo festival para chamar de seu em 2024: O Best of Blues and Rock anunciou os artistas e as datas do festival que acontece entre 20 e 25 de junho, em Rio de Janeiro (20 e 21/6), São Paulo (22/6), Curitiba (23 e 24/06) e Belo Horizonte (25/6). Zakk Sabbath, projeto em que o guitarrista Zakk Wylde (Ozzy, solo) toca o repertório do Black Sabbath, será a atração de encerramento dos shows e antecedido por apresentações dos guitarristas Joe Bonamassa e Eric Gales (ordem não definida), que subirão ao palco após os shows de Kiko Loureiro, brasileiro fundador do Angra e que passou os últimos 10 anos tocando no Megadeth, famosa banda americano de heavy metal, além de CPM 22, Di Ferreiro e Yohan Kisser, filho de Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura.

O preço dos ingressos anunciados vão de R$ 195 (por dia, no Rio) até R$ 250 (dia único em São Paulo)