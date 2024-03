Lollapalooza Brasil anuncia datas para 2025

Evento acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo; venda antecipada de ingressos Lolla Pass acontece a partir de terça-feira

Nos próximos meses, a organização do evento divulgará mais detalhes da próxima edição do Lollapalooza Brasil



O Lollapalooza 2024 mal chegou ao fim e a organização do festival já anunciou as datas da próxima edição. O Lollapalooza Brasil 2025 acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A primeira venda de ingressos será do Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de evento. Os valores variam de R$920 (meia-entrada) a R$ 1.840 (inteira). A entrada social custa R$ 1.012,00. Os ingressos estarão disponíveis a partir desta terça-feira (26) no site oficial da Ticketmaster e na bilheteria física, na Tokio Marine Hall, sem taxa de serviço. A bilheteria funciona de terça a sábado das 10h às 17h e não abre em feriados e emendas de feriado.

Nos próximos meses, a organização do evento divulgará mais detalhes da próxima edição do Lollapalooza Brasil, incluindo outras informações sobre venda de ingressos, line-up completo e serviço do evento. A edição de 2024, que ocorreu de 22 a 24/3, foi marcada por shows de Blink-182, Titãs, SZA, The Offspring, Kings of Leon, Gilberto Gil, Sam Smith, entre outros.