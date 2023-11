Filha de Elizangela homenageia a mãe: ‘Que a paz seja seu repouso agora’

Atriz faleceu na sexta-feira, 3, aos 68 anos; o velório está marcado para este sábado, 4, no Crematório do Cemitério Penitência, no Rio de Janeiro

A filha da atriz Elizangela do Amaral, que faleceu na sexta-feira, 3, prestou homenagens a sua mãe por meio de suas redes sociais. Marcelle Sampaio agradeceu o carinho do público e afirmou que deseja que a paz seja o repouso de sua mãe agora. “Agradecemos a todos pela presença na despedida e pelas mensagens de carinho. Que a luz divina te receba e a espiritualidade te guie, minha mãe. Receba o calor do amor dos seus milhões de fãs espalhados no Brasil e no mundo. Que sua luz brilhe mais forte e ainda mais intensamente. Que a paz seja seu repouso agora. Gratidão profunda por tua presença, tua estrela nessa vida”, diz a publicação. Marcelle divulgou, também, o local onde será feita a cerimônia de passagem da atriz. Elizangela será velada neste sábado, 4, no Crematório do Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. O público poderá se despedir da atriz entre 13h e 15h. Conforme mostrou o site da Jovem Pan, ela faleceu aos 68 anos vítima de uma parada cardiorrespiratória. Em seu trabalho mais recente, Elizangela interpretou Aurora, mãe de Bibi Perigosa em ‘A Força do Querer’, novela veiculada pela Rede Globo em 2017.