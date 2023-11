Morre atriz Elizangela do Amaral aos 68 anos

Prefeitura de Guapimirim, no Rio de Janeiro, confirmou que artista não sobreviveu a uma parada cardiorrespiratória

Divulgação/Globo Elizangela do Amaral morreu aos 68 anos



A atriz Elizangela do Amaral Vergueiro morreu nesta sexta-feira, 3, aos 68 anos, em Guapimirim, no Rio de Janeiro. De acordo com a prefeitura local, a artista passou mal em sua casa e deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma parada cardiorrespiratória. Apesar da tentativa de reanimação, ela não sobreviveu. Ainda de acordo com administração municipal, Elizangela já havia sido hospitalizada no ano passado, após sofrer com sequelas da Covid-19 – ela se recusou a tomar vacina contra o novo coronavírus. “A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade”, disse a prefeitura, em nota. Afastada da televisão desde 2019, a atriz participou de várias novelas da Globo, como “Força do Querer” e “A Dona do Pedaço”, “Jogo da Vida”, “Por Amor, “Senhora do Destino”, “O Clone”, “A Favorita”, “Pecado Capital”, entre outras. Elizangela também foi marcada por ser cantora e apresentadora nos anos 1970.