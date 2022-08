Filipe Ret e Luísa Sonza flertam nas redes sociais e fãs vão à loucura

Rapper respondeu uma publicação da artista, a qual disse ter ficado apaixonada ao ver um story no Instagram

O rapper Filipe Ret e a cantora Luísa Sonza flertaram, neste sábado, 20, nas redes sociais e os fãs foram à loucura. No Twitter, Ret respondeu uma publicação da artista, a qual disse que ficou apaixonada ao ver um story no Instagram. Contudo, ela não disse de quem teria sido. “É possível se apaixonar vendo os stories de uma pessoa?”, questionou Luísa Sonza. “Porque isso acabou de acontecer comigo”, completou. Horas depois, Filipe Ret brincou: “Só fui espontâneo”, respondeu. Para deixar os fãs ainda mais intrigados, a cantora reagiu o comentário do rapper com um emoji dando risada e um coração. Os internautas trataram de fazer especulações e brincaram com o flerte. “Ele quer pegar todas as Pop BR. Começou com a Pabllo, depois Anitta, agora a Luísa. Cachorro safado”, disse uma internauta.