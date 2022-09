Filme ‘Marte Um’ é indicado pelo Brasil para disputar vaga no Oscar 2023

Drama venceu a disputa com outros cinco filmes na categoria melhor filme internacional; cerimônia de premiação está prevista para o dia 12 de março de 2023

Divulgação/Academia Brasileira de Cinema Anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema, na manhã desta segunda-feira, 5



A Academia Brasileira de Cinema indicou nesta segunda-feira, 5, o filme “Marte Um”, de Gabriel Martins, para disputar uma vaga no Oscar 2023 na categoria Melhor Filme Internacional. A decisão foi tomada após uma reunião do Comitê de Seleção. O maior evento do cinema internacional está previsto para ocorrer no dia 12 de março de 2023, que marca sua 95º edição. A lista com os nomes dos 15 finalistas deve ser anunciada no dia 21 de dezembro. O drama venceu a disputa com outros cinco filmes: “A mãe”, de Cristiano Burlan; “A viagem de Pedro”, de Laís Bodansky; “Carvão”, de Carolina Markowicz; “Pacificado”, de Paxton Winters; e “Paloma”, de Marcelo Gomes. “A escolha de ‘Marte Um’ para representar o Brasil no Oscar 2023 foi uma decisão democrática e importante do júri. O filme trata de afeto e de esperança, da possibilidade de seguir sonhando em meio a tantas dificuldades econômicas e políticas. ‘Marte Um’ sintetiza bem o cinema brasileiro, com qualidade narrativa e técnica, que vem sendo realizado hoje, representando a diversidade do país”, diz Bárbara Cariry, presidente da comissão.

O Oscar considera um longa-metragem internacional quando o mesmo é produzido fora dos Estados Unidos e deve conter 50% do diálogo pertencente a uma outra língua, exceto a inglesa. Cada país tem prazo para envio dos seus escolhidos até o dia 3 de outubro. No ano passado, 93 filmes foram enviados. O drama conta a história de menino chamado Deivid, que vive em um bairro periférico de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte-MG, visto pelo pai (Wellington), um porteiro, como um novo talento no futebol e uma esperança de uma vida melhor a sua família: sua mãe Tércia e sua irmã Eunice. No entanto, o menino pensa em seguir outros passos: ser astrônomo e participar de uma missão colonizadora em Marte, no ano de 2030. No total, 19 integrantes da comissão participaram da decisão – todos são profissionais do mundo audiovisual. São eles: André Pellenz, Bárbara Cariry (presidente), Cavi Borges, David França Mendes, Eduardo Ades, Guilherme Fiúza Zenha, Jeferson De, João Daniel Tikhomiroff, João Federici, José Geraldo Couto, Juliana Sakae, Marcelo Serrado, Maria Ceiça de Paula, Patricia Pillar, Petra Costa, Renata Almeida, Talize Sayegh, Waldemar Dalenogare Neto e Zelito Viana.