Brendan Fraser chora ao ser ovacionado por seis minutos em Festival de Veneza; assista

Ator foi aplaudido por sua atuação em ‘A Baleia’, filme do diretor Darren Aronofsky no qual interpreta um homem gay que pesa mais de 270 kg

Divulgação/A24 Brendan Fraser interpreta um homem com mais de 270 kg em 'A Baleia'



O ator Brendan Fraser não conteve a emoção e caiu no choro com a reação do público após a exibição do filme “A Baleia” no Festival de Cinema de Veneza. Em seu retorno aos filmes de Hollywood, o artista saiu da sua zona de conforto ao interpretar um homem gay com mais de 270 kg que utiliza uma cadeira de rodas. Segundo a Variety, o drama do diretor Darren Aronofsky foi ovacionado por seis minutos e os aplausos comoveram o artista conhecido por protagonizar filmes de aventura como “A Múmia” e “George, o Rei da Floresta”. Essa reação do público dá indícios de que Brendan pode ser um dos indicados ao Oscar como Melhor Ator. Durante os aplausos, o artista abraçou o diretor do longa várias vezes e fez uma reverência aos espectadores. Em “A Baleia”, ele vive um homem com obesidade mórbida e luta para se reconectar com sua filha de 17 anos, vivida pela atriz Sadie Sink, da série “Stranger Things”. Para viver o personagem, o ator ganhou peso e, para concluir sua caracterização, ficava cerca de seis horas na cadeira de maquiagem. O filme deve chegar aos cinemas americanos em dezembro deste ano e ainda não há previsão de estreia no Brasil. Confira o momento em que Brendan foi ovacionado em Veneza: