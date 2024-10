Filmes mal avaliados da Netflix são os mais assistidos, revela revista norte-americana

Ted Sarandos, CEO da plataforma de streaming, destacou que a missão da empresa é oferecer uma ampla gama de conteúdos, mesmo que alguns sejam considerados de qualidade inferior

A revista Variety recentemente analisou a relação entre as métricas de audiência da Netflix e as avaliações de seus filmes. Surpreendentemente, produções que receberam críticas negativas no Rotten Tomatoes, como “A Mãe da Noiva” e “Atlas”, com 13% e 19% de aceitação, respectivamente, estão entre os filmes mais assistidos da plataforma, acumulando 77,7 milhões e 77,1 milhões de visualizações. Além disso, filmes como “Donzela” e “Lift: Golpe no Ar” também se destacam em termos de audiência, com 143 milhões e 129,4 milhões de espectadores, respectivamente. Ambos superaram “A Sociedade da Neve”, que, apesar de ser um forte candidato ao Oscar, atraiu 108 milhões de visualizações. Esses números levantam reflexões sobre o comportamento dos consumidores de streaming.

A facilidade de acesso ao conteúdo em plataformas de streaming pode influenciar as escolhas dos espectadores, que muitas vezes assistem a filmes sem a necessidade de comprar ingressos. Essa dinâmica permite que os usuários explorem uma variedade de títulos, mesmo aqueles que não são bem avaliados, apenas para se manterem atualizados nas conversas nas redes sociais. Ted Sarandos, CEO da Netflix, destacou que a missão da empresa é oferecer uma ampla gama de conteúdos, mesmo que alguns sejam considerados de qualidade inferior. A estratégia da plataforma visa manter os assinantes engajados por meio de uma oferta diversificada de filmes e séries, incentivando a interação e o debate sobre o que é exibido. Isso sugere que um filme mal avaliado pode, de fato, ser vantajoso, especialmente para o público jovem que busca se sentir parte de um grupo.

