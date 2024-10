Médico acusado por morte de Matthew Perry se declara culpado de fornecer drogas ao ator

Mark Chavez pode ser condenado a até 10 anos de prisão; sentença está marcada para o dia 2 de abril, e sua confissão faz parte de um acordo judicial

Um dos profissionais de saúde implicados na morte do ator Matthew Perry, Mark Chavez, de 54 anos, admitiu sua culpa por fornecer cetamina de forma ilegal. Ele pode ser condenado a até 10 anos de prisão. Perry, famoso por seu papel na série “Friends”, foi encontrado sem vida em sua residência em outubro de 2023, e a autópsia revelou que a causa da morte foram os efeitos agudos da cetamina. A sentença de Chavez está marcada para o dia 2 de abril, e sua confissão faz parte de um acordo judicial. O outro médico envolvido no caso, Salvador Plasencia, se declarou inocente e foi liberado sob fiança, mas está impedido de prescrever medicamentos controlados enquanto o processo avança. A cetamina, que é um anestésico, era utilizada por Perry em seu tratamento contra a depressão. No entanto, ele acabou buscando a droga com traficantes e médicos não qualificados.

Documentos judiciais indicam que o assistente pessoal do ator injetou cetamina nele nos dias que antecederam sua morte. Além de Chavez, três outras pessoas já se declararam culpadas no caso, incluindo o assistente de Perry e um amigo. As acusações contra os médicos envolvidos incluem conspiração para distribuir cetamina e a distribuição da substância que resultou na morte do ator. Se forem considerados culpados, eles poderão enfrentar penas severas. As investigações revelaram que Perry estava em busca de tratamento para sua depressão e, após não conseguir um aumento na dosagem de cetamina, recorreu a médicos sem ética. O relatório da autópsia apontou que a quantidade de cetamina encontrada no sangue do ator era equivalente à utilizada em anestesia geral, o que levanta preocupações sobre a administração da substância.

