Francis Ford Coppola diz que não queria que seu novo filme fosse considerado ‘lacrador’

Sameer Al-Doumy/AFP Megalópolis será lançado em 31 de outubro no Brasil e distribuído em território nacional pela O2 Play.



O diretor Francis Ford Coppola contou que não queria que seu novo filme, Megalópolis, fosse considerado “woke”, em entrevista à edição americana da revista Rolling Stone. O termo pode ser usado de forma pejorativa para descrever pessoas que são consideradas “muito politizadas” ou “canceladoras”. “O que eu não queria que acontecesse é que fôssemos considerados uma produção ‘woke’ de Hollywood que está simplesmente dando sermão aos espectadores”, disse o cineasta de 85 anos.

O lendário diretor de O Poderoso Chefão e Apocalypse Now ainda destacou a presença de atores “cancelados” no filme, como John Voight e Shia LeBeouf. “O elenco apresenta pessoas que foram canceladas em um ponto ou outro. Havia pessoas que são muito conservadoras e outras que são extremamente progressistas politicamente. Mas estávamos todos trabalhando em um filme juntos. Isso foi interessante, pensei.” Megalópolis será lançado em 31 de outubro no Brasil e distribuído em território nacional pela O2 Play.

*Com informações do Estadão

Publicado por Marcelo Bamonte