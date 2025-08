Funcionário de Gusttavo Lima morre em acidente em Goiás

Marcos Ribeiro da Silva era funcionário da Fazenda Balada, local onde cantor sertanejo tem uma mansão

GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO Funcionário trabalhava na Fazenda Balada, onde Gusttavo Lima tem uma mansão



Um funcionário do cantor Gusttavo Lima, chamado Marcos Ribeiro da Silva, de 41 anos, morreu na quarta-feira (30), depois de sofrer um acidente de trânsito, em Goiás. A equipe do músico confirmou a informação. O acidente aconteceu na Rodovia GO 020, em Bela Vista de Goiás.

A nota oficial da equipe do cantor, enviada ao “Splash”, diz que “estamos prestando toda a assistência necessária aos familiares e amigos neste momento de dor”. A assessoria de Gustavo Lima informou que “ressaltamos que, desde o ocorrido, estamos acompanhando os trabalhos das autoridades competentes, que apuram as causas do acidente. Agradecemos o apoio e solidariedade de todos neste momento delicado”.

Marcos Ribeiro da Silva trabalhava na Fazenda Balada, onde Gusttavo Lima tem uma mansão.

