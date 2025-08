Incêndio em Santos atinge maior favela sobre palafitas do Brasil e mata idosa

De acordo com Corpo de Bombeiros, fogo começou por volta das 7h40 e foi controlado por volta das 9h30; mulher de 60 anos morreu em sua casa

Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade Caminho São Sebastião, a maior favela sobre palafitas do Brasil, em Santos, no litoral de São Paulo, nesta sexta-feira (1º). A Defesa Civil do Estado informou que 100 moradias foram destruídas pelo fogo e uma idosa, de 60 anos, morreu, depois de retornar para casa para buscar pertences, de acordo com a TV Tribuna. O Corpo de Bombeiros informou que as chamas começaram por volta das 7h40 e se espalharam rapidamente pela comunidade, que faz parte do complexo do Dique da Vila Gilda.

O fogo foi controlado por volta das 9h30. De acordo com a TV Tribuna, o capitão do Corpo de Bombeiros, Thiago Pinheiro Duarte, informou que 46 agentes e quinze viaturas foram mobilizados para ajudar no combate ao incêndio. A operação aconteceu em três frentes de combate e cobriu uma área de 3 mil m².

O acesso à comunidade é de muita dificuldade, o que facilitou o alastramento das chamas. Com ajuda dos moradores, as equipes conseguiram controlar o fogo.

