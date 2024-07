George Clooney pede que Biden se retire da corrida presidencial nos EUA

Clooney copatrocinou um evento de arrecadação de fundos estrelado no mês passado em Los Angeles ao lado de Biden, em que campanha afirmou ter arrecadado 28 milhões de dólares (R$ 151 milhões)

EFE/Claudio Onorati Clooney se junta à crescente lista de figuras públicas que pediram ao presidente de 81 anos que deixe a disputa



*O ator George Clooney, um dos principais arrecadadores de fundos do Partido Democrata, fez um apelo emocionado nesta quarta-feira (10) para que Joe Biden se retire da corrida presidencial americana. Clooney se junta à crescente lista de figuras públicas que pediram ao presidente de 81 anos que deixe a disputa, após seu desempenho decepcionante no debate contra o republicano Donald Trump. “Eu amo Joe Biden”, escreveu Clooney no jornal The New York Times. “Considero-o um amigo e acredito nele… Mas a única batalha que ele não pode vencer é contra o tempo”. Clooney copatrocinou um evento de arrecadação de fundos estrelado no mês passado em Los Angeles ao lado de Biden, onde sua campanha afirmou ter arrecadado 28 milhões de dólares (R$ 151 milhões). O ator afirmou que o Biden do evento de Los Angeles “não era o mesmo” de 2010 e nem “mesmo de 2020”. “Era o mesmo homem do qual todos nós fomos testemunhas no debate”, disse Clooney, desafiando claramente a afirmação de Biden de que seu mau desempenho se tratou apenas de um incidente isolado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“O partido deveria ouvir potenciais candidatos como a vice-presidente Kamala Harris, o governador de Maryland, Wes Moore, e outros, e então poderíamos ir para a convenção democrata do próximo mês e resolver isso”, finalizou Clooney.

Publicado por Heverton Nascimento

*Com informações de AFP