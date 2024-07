‘A gente cria reunião interministerial e nem todos ministros participam’, diz Lula

Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente cobrou publicamente a participação em reuniões; segundo presidente, mensagens pelo Whatsapp não bastam

Ricardo Stuckert / PR Lula em evento na manhã desta quarta-feira (10) em Brasília



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma cobrança pública a seus ministros nesta quarta-feira (10) em cerimônia no Palácio do Planalto. Ele disse que nem todos estão participando de das reuniões que em que são requisitados. “A gente cria muita reunião interministerial, eu sou informado das reuniões e nem todos os ministros participam das reuniões. Às vezes participa da primeira, na segunda já manda um segundo colocado, na terceira manda um terceiro colocado, na quarta manda um quarto colocado”, disse o presidente da República. “Todos os ministros que fazem parte têm que participar. E você Márcio Macêdo, ministro da Secretaria Geral tem a responsabilidade de pegar o telefone e ligar para cada ministro”, afirmou Lula. Segundo o presidente, mensagens pelo Whatsapp não bastam. Lula deu as declarações em cerimônia de lançamento de medidas para apoio a catadores de material reciclável. Macêdo foi citado como responsável por arregimentar ministros para reuniões porque ele é o responsável por coordenar as ações voltadas aos catadores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações do Estadão Conteúdo

publicado por Tamyres Sbrile