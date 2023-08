Geraldo Alckmin parabeniza Madonna pelos seus 65 anos: ‘Felicidades à rainha do pop’

Nas redes sociais, vice-presidente respondeu a publicação de seguidor e parabenizou a cantora norte-americana

Reprodução/Instagram/madonna Recentemente, cantora foi internada para tratar infecção bacteriana



O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) usou suas redes sociais para desejar um feliz aniversário para a cantora Madonna. Em seu perfil no X, antigo Twitter, Alckmin respondeu a uma publicação feita por um seguidor e escreveu: “Felicidades à rainha do pop”. A publicação foi feita na manhã desta quarta-feira, 16, dia em que Madonna completa 65 anos. A publicação de Alckmin soma mais de 400 mil visualizações e mais de 11 mil curtidas. Atualmente, a cantora norte-americana se prepara para começar a turnê “The Celebration Tour“, que comemorará seus 40 anos de carreira. As apresentações devem começar no dia 14 de outubro em Londres. Recentemente, a Rainha do Pop foi internada no hospital para tratar uma infecção bacteriana.