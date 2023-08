Delegado da PF baleado em Guarujá é transferido para São Paulo

Policial federal foi baleado quando cumpria um mandado de busca e apreensão no município do litoral paulista

Divulgação/Polícia Federal Thiago Selling da Cunha foi baleado na cabeça em Guarujá nesta terça-feira, 15



O delegado da Polícia Federal (PF), Thiago Selling da Cunha, de 40 anos, foi transferido para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta quarta-feira, 16. O policial está internado desde ontem no Hospital Santo Amaro, em Guarujá, litoral paulista, após ser baleado na cabeça. O estado de saúde é grave. Ele cumpria um mandado de busca e apreensão, nesta terça-feira, 15 na comunidade da Vila Zilda. Segundo a PF, dois suspeitos foram presos. Ambos estavam com uma submetralhadora, uma pistola, dinheiro e drogas. Os dois devem responder pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O oficial atuava em uma operação contra o tráfico de drogas. O local é o mesmo onde policial da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), Patrick Reis, foi morto, durante um patrulhamento no dia 27 de julho. No dia seguinte, foi deflagrada a Operação Escudo, que segue em vigor na Baixada Santista. No total, 18 pessoas morreram, segundo o último balanço do Governo de São Paulo. Duas mortes foram confirmadas nesta terça-feira.