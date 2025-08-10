Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovam votos após 15 anos de relacionamento

Cerimônia aconteceu no rancho da família, em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e foi registrada nas redes sociais do casal

Reprodução/Instagram/@gioewbank Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank comemoram 15 anos de relacionamento



Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que estão juntos há 15 anos, decidiram renovar seus votos em uma cerimônia privada no rancho da família, localizado em Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. O casal utilizou suas redes sociais para compartilhar mensagens emocionantes, refletindo sobre a jornada que percorreram juntos e o crescimento que experimentaram ao longo do tempo.

Em sua postagem, Giovanna enfatizou a relevância do compromisso diário em um relacionamento. Ela ressaltou que o amor verdadeiro se constrói com respeito e presença. “Hoje começamos a celebrar 15 anos de amor. Cada dia que escolhemos nos encontrar novamente é um voto renovado”, escreveu a atriz, expressando sua gratidão pela parceria.

Bruno também se manifestou de forma carinhosa, destacando a beleza que a relação traz para sua vida. “Com você tudo fica mais bonito. Já são quinze anos dando certo. Que venham mais 15. Te amo, Giovanna Ewbank”, declarou o ator, demonstrando seu amor e admiração pela esposa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA