Arthur Aguiar atualiza estado de saúde da filha após ela ser submetida a cirurgia

Por meio das redes sociais, o ator disse que Sophia ‘está ótima e está tudo certo’

  • 09/08/2025 22h09
Reprodução/Instagram/sophiacardiaguiar Sophia abraçando Arthur Aguiar e Maíra Cardi Arthur Aguiar é pai de Sophia, de 6 anos, fruto do relacionamento com Maíra Cardi

Arthur Aguiar, de 36 anos, compartilhou atualizações sobre a saúde de sua filha, Sophia, de 6 anos, após a menina ter se submetido a uma cirurgia na madrugada deste sábado (9). A intervenção foi realizada para a remoção das amígdalas e adenoides. Em uma postagem nos Stories do Instagram, o ator tranquilizou os seguidores, afirmando que Sophia está se recuperando bem. “Ela fez a operação e está ótima. Está tudo certo. Mais tarde, vamos visitá-la”, disse ele.

Além disso, Arthur revelou que Sophia, que é filha dele com Maíra Cardi, demonstrou saudade do irmão mais novo, Gabriel, fruto de seu relacionamento com Jhenny Santucci. “Ela é tão adorável que me perguntou: ‘Papai, você vai lá amanhã?’. Eu confirmei e ela pediu: ‘Leva um presente para mim?’. Quando perguntei o que ela queria, ela respondeu: ‘traz o Gabriel’. Não é linda?”, contou o artista.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

