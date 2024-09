Graciele Lacerda compartilha detalhes do casamento surpresa com Zezé Di Camargo

Futura mamãe revelou que a decisão sobre o tipo de parto será feita com foco na segurança dela e da filha

*Graciele Lacerda compartilhou em suas redes sociais detalhes sobre o casamento surpresa que seu parceiro, Zezé Di Camargo, organizou durante o chá revelação do casal. Embora tenha expressado que não era a maneira ideal de se casar, já que sonhava em usar um vestido de noiva e não estar grávida, ela considerou a experiência emocionante e cheia de surpresas. “Eu não consigo descrever tudo que vivi ontem. Só agradecer, agradecer a Deus, por tudo”, escreveu. “Os planos DELE são perfeitos e com certeza ELE realiza todos os sonhos do nosso coração. Desde criança sonho em ser mãe de uma menina, a Clara. E ela está chegando!”, continuou. “Tudo isso já seria lindo, mas o senhor Zeze di Camargo me surpreendeu com o nosso casamento!!!! Por isso eu só posso dizer: FOI DEUS!”, finalizou.

Atualmente, Graciele está com 21 semanas de gestação e já ganhou 10 quilos. A futura mamãe revelou que a decisão sobre o tipo de parto será feita com foco na segurança dela e da filha, que se chamará Clara. Essa escolha reflete a preocupação com a saúde e bem-estar de ambas. O casamento surpresa aconteceu em uma festa que reuniu 150 convidados em uma fazenda localizada em São Paulo. Durante a celebração, o casal teve a alegria de descobrir que esperava uma menina. Zezé preparou uma cerimônia especial, que contou com a presença de um padre e um altar montado no palco. Embora o casal esteja noivo desde 2021, a gravidez levou-os a adiar a cerimônia oficial. A celebração improvisada trouxe um novo significado ao relacionamento, unindo a expectativa da chegada da filha com a celebração do amor entre eles.

