Gravadora anuncia lançamento de vinil com canções inéditas de David Bowie

Parlophone Records divulgará versão alternativa do clássico álbum Ziggy Stardust, com músicas inéditas e nova ordem das faixas

Reprodução / Instagram @davidbowie Vinil exclusivo será lançado no dia 20 de abril de 2024



Em celebração ao 77º aniversário de David Bowie, nesta segunda-feira, 8, a gravadora Parlophone Records anunciou o lançamento de um vinil alternativo do clássico álbum “Ziggy Stardust” no dia 20 de abril, data na qual também é celebrado o Record Store Day, um evento anual que comemora a cultura de discos em vinil. O LP contará com quatro músicas inéditas, além de uma nova ordem das faixas. Intitulado “Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth),” o álbum não incluirá a música “Starman”, que possui as palavras do título em seu refrão, pois na época da gravação do LP a música ainda não havia sido registrada. A versão alternativa apresentará um tracklist provisório, criado em 1971.

A novidade foi anunciada no perfil oficial do artista. “Para celebrar a data em que David Bowie faria 77 anos, Parlophone Records está orgulhosa em anunciar o lançamento de um vinil muito especial e limitado de David Bowie, WAITING IN THE SKY (BEFORE THE STARMAN CAME TO EARTH)”, diz a publicação. O lado 1 do disco contará com as canções “Five Years”, “Soul Love”, “Moonage Daydream”, “Round and Round” e “Amsterdam”, enquanto o lado 2 contará com as músicas “Hang On To Yourself”, “Ziggy Stardust”, “Velvet Goldmine”, “Holy Holy”, “Star” e “Lady Stardust”.