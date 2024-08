‘Harry Potter Exhibition’: exposição interativa recria ambientes de Hogwarts em São Paulo

Jovem Pan confere a nova mostra no parque Ibirapuera que está disponível até o dia 27 de outubro

Foto/ Jovem Pan Após passar por seis países, a exposição estreia agora na América do Sul



A OCA, no parque Ibirapuera, abre espaço para o mundo mágico de Hogwarts em São Paulo. A Jovem Pan a exposição que traz ambientes imersivos com cenas da história que proporcionam ao público momentos de “bruxo”, como abrir portas com o feitiço: Alohomora. Após passar por seis países, a exposição estreia agora na América do Sul e traz figurinos originais dos filmes. Ao chegar você recebe uma pulseira temática que será sua fiel escudeira para garantir “pontos” a sua casa, Grifinória, Sonserina, Corvinal ou Lufa-Lufa, em painéis digitais espalhados pela mostra. Se você é fã de tirar uma boa foto, na “Harry Potter Exhibition” não faltarão espaços “instagramáveis” para movimentar o seu feed. Você poderá passar pela escura floresta proibida e visitar a Casa do Hagrid, onde é possível sentar em uma poltrona e cadeiras gigantes.

Mas não acaba por aí, um dos ambientes mais esperados é a estufa que recria os estudos de “herbologia” sobre plantas mágicas. Um dos antídotos é feito a partir das raízes da planta Mandrágora, a qual você encontra nesse espaço, mas atenção: prepare os seus ouvidos quando for puxa-lá, pois um grito estridente toma conta da sala com os alto-falantes potentes. Em uma reprodução semelhante, o grande salão de Hogwarts encanta os potterheads com as velas suspensas no ar ao centro das mesas, você consegue se imaginar dentro dos livros e filmes. As varinhas não podem faltar e têm uma sessão especialmente para elas em que você também reproduz feitiços e acumula mais “pontos” para a sua casa. Já para as poções, você mesmo pode escolher entre: Amortentia, Draught of Living Death, Felix Felicis, Polyjuice e Skele-Gro. E para aqueles que desejam levar um pedacinho da exposição para casa, você pode comprar roupas e chocolates em formatos divertidos como das varinhas e pomo de ouro.

Serviços

Duração: até 27 de outubro de 2024

até 27 de outubro de 2024 Horários: Terça a sexta: 10h – 19h (horário limite para acesso à exposição); Sábado, Domingo e feriados: 9h – 19h

Ingressos

Os ingressos para a exposição interativa estão à venda no site oficial do evento harrypotterexhibition.com.br e na ticketeria Eventim.

Comum: terça-feira e quarta-feira: R$ 100 Inteira / R$ 50 Meia; quinta-feira e sexta-feira: R$ 120 Inteira / R$ 60 Meia; Sábado/Domingo/ Feriados: R$ 170 Inteira / R$ 85 Meia Flex (permite o acesso a qualquer dia a qualquer hora, mas pega fila normalmente): R$ 240 Inteira /R$120 Meia Vip (Inclui brindes e benefícios): R$ 400 Inteira/ R$280 Meia