Idosa fatura R$ 255 mil por mês no OnlyFans após críticas de rapper

Michelle Hardenbrook, ex-profissional do sexo, viu sua renda afetada pela pandemia e encontrou no OnlyFans uma nova fonte de lucro, faturando R$ 255 mil por mês.

Reprodução Instagram/@terrytowngal1951 Apesar das críticas, Michelle Hardenbrook se orgulha de sua fortuna e do sucesso que alcançou na plataforma de conteúdo adulto



Uma idosa de 72 anos fatura cerca de R$ 255 mil por mês na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Antes de se aventurar nesse ramo, Michelle Hardenbrook trabalhava como profissional do sexo, atendendo cerca de 100 clientes regulares. No entanto, com a chegada da pandemia da covid-19, ela viu sua fonte de renda principal ser afetada e decidiu buscar novas formas de ganhar dinheiro. A decisão de criar uma conta no OnlyFans veio como uma alternativa para Michelle, que reside em Nova Orleans, Louisiana, nos EUA. Sem ter resultados financeiros, Michelle resolveu fazer uma postagem no X, que à época ainda se chamava Twitter, e foi criticada por uma rapper em um comentário. Por causa da crítica negativa, a postagem viralizou e Michelle acabou angariando milhares de seguidores para sua rede e para o seu perfil no canal adulto pago. Quando chegou a 3.115 assinantes, ela já faturava US$ 31 mil, cerca de R$ 160 mil.

Com o passar do tempo, Michelle continuou a conquistar mais assinantes e aumentar seus ganhos. No ano passado, ela alcançou a marca de 5 mil assinantes e, em abril deste ano, conseguiu arrecadar o impressionante valor de R$ 255 mil. Apesar das críticas, Michelle Hardenbrook se orgulha de sua fortuna e do sucesso que alcançou na plataforma de conteúdo adulto.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA