Linha 6-Laranja do metrô de São Paulo prevê atraso em entregas de obras

Relatório publicado pela Acciona e a Linha Uni, atribuí a problemas geológicos não previstos nos estudos iniciais; construção pode se estender até 2028

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Linha é projetada para conectar a Brasilândia, na Zona Norte, ao centro da capital, na estação São Joaquim da Linha 1-Azul



A obra da linha 6-Laranja do metrô de São Paulo, originalmente projetada para conectar a Brasilândia, na Zona Norte, ao centro da capital, estendendo-se por 15 km até a estação São Joaquim da Linha 1-Azul, pode ser adiada. Este atraso, revelado em um relatório recente pelas empresas responsáveis pela construção, a Acciona e a Linha Uni, é atribuído a problemas geológicos não previstos nos estudos iniciais. Apesar desses contratempos, o governo estadual e a Acciona ainda preveem o início da operação parcial da linha, entre as estações Brasilândia e Perdizes, para 2026, com a conclusão esperada em 2027. Contudo, o relatório indica que a finalização completa da linha pode se estender até 2028.

Em resposta aos desafios enfrentados na construção da Linha 6-Laranja, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou o lançamento programa “Nos Trilhos São Paulo” para esta quarta-feira (29). Este programa promete um investimento de R$130 bilhões para expandir a malha ferroviária do estado em 890 km, incluindo novas linhas de metrô e trem. Entre os projetos destacados está o trem intercidades, que ligará São Paulo a Campinas, e a linha 22 do metrô, que conectará a capital a Osasco e Cotia.