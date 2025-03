Igor Palhano celebra reconhecimento de paternidade de Mussum

‘Seis anos esperando isso; o garoto que todos chamavam de mentiroso na época da faculdade conseguiu’, disse o filho do famoso humorista brasileiro que faleceu em 1994

Igor Palhano, de 33 anos, obteve o reconhecimento de sua paternidade em relação a Mussum, famoso humorista brasileiro que faleceu em 1994. O processo, que se estendeu por seis anos, culminou com a realização de um exame de DNA em 2019, que confirmou a relação. No entanto, o reconhecimento de paternidade foi feito apenas neste ano.

Após a decisão da Justiça, Igor desabafou nas redes sociais: “Seis anos esperando isso. É sobre ter que provar o óbvio… O garoto que todos chamavam de mentiroso na época da faculdade conseguiu”, disse. Na publicação, ele também destacou uma parte da decisão judicial: “Assim sendo, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer que Antonio Carlos Bernardes Gomes é o genitor de Igor Abreu Palhano, mantendo-se o nome do genitor registral constante nos assentamentos do autor”.

Apesar de ter conquistado o reconhecimento de paternidade, o filho de Mussum ainda luta na justiça para receber sua herança. De acordo com o dentista, nenhum dos outros filhos do ex-integrante dos Trapalhões permitiu que ele se aproximasse. O irmão mais velho, Augusto César concordou em fazer o DNA, mas segundo as falas de Igor, todos ignoraram ele.

Em contrapartida, Augusto acusa o irmão de agir de forma “dissimulada” e alega nunca ter excluído Igor do convívio familiar. “Ele quer viver disso, ele acha que vai resolver todos os problemas com isso, e sinto muito, mas ele vai se decepcionar”, disse em entrevista ao programa Domingo Espetacular, em 2023. Antes de Igor, Mussum tinha seis filhos reconhecidos: Augusto César, Sandro, Paula Aparecida, Antonio Carlos Filho e Antônio Carlos Santana, o Mussunzinho.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório