Morte de Gene Hackman aos 95 anos gera homenagens de Coppola e outros famosos

O renomado ator Gene Hackman, vencedor de dois Oscars, faleceu aos 95 anos em sua residência no Novo México, na manhã desta quinta-feira, 27 de fevereiro. Ele estava acompanhado de sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, de 63 anos, e de seu cachorro. A notícia de sua morte pegou muitos de surpresa e gerou uma onda de homenagens nas redes sociais. Diversas personalidades do cinema manifestaram seu pesar pela perda de Hackman. O diretor Francis Ford Coppola compartilhou sua tristeza, afirmando que a morte de um artista de sua magnitude provoca tanto luto quanto celebração. Ele descreveu Hackman como um ator inspirador, cuja complexidade e talento deixaram uma marca indelével na indústria cinematográfica.

Jorge Takei, conhecido por seu trabalho em “Star Trek”, também se pronunciou, ressaltando que Hackman era um dos verdadeiros ícones da tela. Ele enfatizou que, embora sua ausência seja sentida, o legado do ator permanecerá vivo através de suas obras. Josh Brolin, por sua vez, expressou estar devastado com a notícia, refletindo sobre a importância de Hackman em sua vida e carreira.

We have lost one of the true giants of the screen. Gene Hackman could play anyone, and you could feel a whole life behind it. He could be everyone and no one, a towering presence or an everyday Joe. That’s how powerful an actor he was. He will be missed, but his work will live on… pic.twitter.com/OfmXVCG0jt

— George Takei (@GeorgeTakei) February 27, 2025