Incêndio atinge casa de infância da cantora Beyoncé nos EUA

Residência localizada em Houston, nos Estados Unidos, foi destruída durante a madrugada de Natal

Reprodução/Instagram/beyonce Beyoncé esteve recentemente no Brasil, em uma aparição surpresa para o lançamento do seu filme em Salvador, na Bahia



De acordo com informações divulgadas pelo site norte-americano TMZ, a residência de infância da cantora Beyoncé, localizada em Houston, nos Estados Unidos (EUA), foi consumida por um incêndio durante a madrugada desta segunda-feira, 25, por volta das 2h. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar as chamas em apenas dez minutos. O casal que residia no local, juntamente com seus dois filhos pequenos, já havia deixado a casa antes da chegada do socorro. Não houve registro de feridos.

Ainda segundo informações do portal, a família de Beyoncé adquiriu a propriedade em 1981, pelo valor de US$ 64 mil, porém se mudou em 1986. A casa foi vendida em 2019. A cantora americana esteve recentemente em Salvador, na Bahia, onde participou do lançamento do filme Renaissance: a Film by Beyoncé. A vinda da cantora surpreendeu a todos os presentes, já que a artista não passou pelo Brasil com a sua turnê Renaissance.