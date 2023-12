Natal dos famosos: reuniões emocionantes e pedido de casamento surpresa

Famosos celebraram data com muita emoção ao lado da família

Reprodução / Instagram @dra.laiscaldas Ex-BBBs Gustavo Marsengo e Laís Caldas noivaram na véspera de natal



A véspera de Natal foi emocionante para celebridades brasileiras, que aproveitam a ocasião para se reunir com entendes queridos e compartilhar momentos especiais. Diversas publicações nas redes sociais mostraram gratidão e a alegria dos famosos durante a ceia. A atriz Larissa Manoela, por exemplo, passou o natal ao lado da família de seu marido, o ator André Luiz Frambach. “Quando se vive o amor, se tem amor. Um feliz e abençoado natal”, disse a atriz em postagem. Já Ana Hickmann, que recentemente denunciou seu ex-marido por agressão, mostrou por meio dos stories do Instagram comemorou a data ao lado do seu filho de 9 anos, Alezinho, e de sua mãe, Reni Saath.

O Natal dos famosos também foi palco para um casamento surpresa. O ex-BBB, Gustavo Marsengo, fez o pedido a também ex-BBB, Laís Caldas, durante a ceia de Natal. Em uma declaração emocionante, ele escreveu: “A única dúvida que eu tinha era de como e quando fazê-lo. Mas depois que decidi passar o Natal com sua família, resolvi aguardar este momento. Quando casamos com uma pessoa, também casamos com a família dela”.

