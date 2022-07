Influenciadora digital brasileira vai participar do ‘Big Brother’ dos EUA

Indy Santos, de 31 anos, nasceu em São Paulo e também é comissária de voo

Reprodução/Instagram/@indysantosofficial Participação da paulistana foi confirmada nas redes sociais do programa



A comissária de voo e influenciadora digital brasileira Indy Santos, de 31 anos, foi confirmada como uma das participantes do “Big Brother” dos Estados Unidos. A participação da paulistana foi confirmada nas redes sociais do programa. O reality show, que chega a 24ª edição, estreia nesta quarta-feira, 6, no canal CBS. “Muito obrigada. Me mandem orações, me cubram de luz. Vou representar nosso país e os latinos desse mundo inteiro, se Deus quiser”, afirmou Indy, antes de ser confinada. A brasileira possui cidadania americana desde o ano passado. No Instagram, ela soma mais de 18,5 mil seguidores.