Bruno Gagliasso revela fora dado em Madonna e brinca: ‘Nossa, que arrependimento’

Revelação foi feita durante participação no podcast Quem Pode, Pod, do canal Gioh

Reprodução/Instagram/@brunogagliasso Bruno Gagliasso contou que seus amigos, que estavam na festa, não acreditaram quando viram a cena



O ator Bruno Gagliasso revelou, nesta terça-feira, 5, que já levou uma cantada e deu um fora na cantora Madonna. De acordo com ele, tudo ocorreu durante uma festa entre famosos. “Madonna veio falar comigo, eu estava numa festa e ela… Madonna chegou em mim, é difícil falar isso. Logo em mim que não falo inglês e ela começou a falar, e eu já tinha tomado umas e disse ‘I’m fine'”, comentou durante participação no podcast Quem Pode, Pod, do canal Gioh, comandado pela esposa do ator, a atriz Giovanna Ewbank e pela atriz Fernanda Paes Leme. O artista ainda contou que seus amigos, que estavam na festa, não acreditaram quando viram a cena. “Ela tava numa rodinha dançando, eu tava em outra rodinha. Aí ela veio em minha direção, todo mundo olhando, eu olhei pra todo mundo e pensei “caralho a Madonna”. Ela olhou pra mim torto e eu pensei “caralho, ela tá me dando mole mesmo”. Só que ninguém nem lembrou que eu não falava inglês e ficou esperando minha reação”, explicou. Na onda da brincadeira, Fernanda Paes Leme ainda cutucou Bruno dizendo que o ator poderia ter se casado com a cantora. O ator aproveitou a situação e, aos risos, brincou: “Nossa, que arrependimento”.