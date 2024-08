Ingressos para o Lollapalooza Brasil 2025 começam a ser vendidos nesta terça

Festival está programado para acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março do ano que vem

O Lollapalooza Brasil 2025 dará início à venda de ingressos para o público em geral nesta terça-feira (20) a partir das 12h. O festival está programado para acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025. A Ticketmaster Brasil será a única plataforma responsável pela comercialização dos ingressos. Nesta edição, a novidade fica por conta dos ingressos digitais, que visam proporcionar maior segurança e comodidade aos participantes. Além disso, o festival manterá o sistema cashless, permitindo que os pagamentos sejam feitos por meio de cartões de crédito, débito ou por aproximação, eliminando a necessidade de dinheiro em espécie. Os preços do primeiro lote de ingressos variam conforme a categoria. O Lolla Pass será vendido entre R$ 956,25 e R$ 2.250,00. Já o Lolla Comfort Pass, em parceria com o Bradesco, terá valores que vão de R$ 1.674,50 a R$ 3.940,00. Para quem optar pelo Lolla Lounge Pass, oferecido pela Vivo, os preços ficarão entre R$ 3.316,25 e R$ 4.610,00. Os ingressos poderão ser adquiridos tanto pelo site da Ticketmaster quanto na bilheteria física localizada no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Durante o período de venda, clientes do Bradesco poderão parcelar suas compras em até cinco vezes sem juros, enquanto os demais clientes terão a opção de parcelar em até três vezes. Cada CPF poderá comprar até quatro ingressos na categoria Pass, sendo um deles meia-entrada.

