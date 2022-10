Jade Picon é aprovada de primeira na prova prática para tirar CNH após reprovar no exame teórico

Influenciadora e atriz precisou tirar o documento para fazer a personagem Chiara, na novela Travessia

Reprodução/Instagram/@jadepicon Jade Picon compartilhou um vídeo nas redes sociais comemorando ter passado na prova prática para tirar a CNH



A influenciadora digital Jade Picon foi aprovada nesta segunda-feira, 17, de primeira, na prova prática para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Antes disso, ela havia reprovado no exame teórico. Depois de um mês, a atriz global publicou um vídeo nas redes sociais comemorando a conquista. “A humilhada da prova teórica foi exaltada na prova prática. Passei de primeira. E vem aí: Jadinha motorizada”, escreveu na legenda. Jade Picon precisou tirar a carta de motorista para fazer a personagem Chiara, na novela Travessia, em exibição no horário das 21 horas na TV Globo. “Essa carta é para a Chiara, para quem não sabe… Mas a Jade, no caso, é uma tristeza, gente. Não sei dirigir, mas vai dar certo”, disse na época.