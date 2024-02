Jamie Lee Curtis celebra 25 anos de sobriedade após vício em opioides

Atriz recebeu medicamento como analgésico, mesmo sem sentir muita dor, após ter feito uma cirurgia

A atriz Jamie Lee Curtis comemorou, por meio das redes sociais, 25 anos de sobreidade após enfrentar vício em opioides. A notícia foi compartilhada com seus fãs neste último sábado, 3, por meio de uma foto no seu perfil do Instagram. “25 anos limpa e sóbria. Um dia de cada vez. 9.125 deles”, afirmou a estrela. A atriz tem sido aberta sobre sua batalha contra o vício em opioides há bastante tempo. Ela revelou que o vício começou após uma cirurgia plástica nos olhos, na qual recebeu Vicodin como analgésico, mesmo sem sentir muita dor. Em uma entrevista à revista Variety em 2019, Jamie falou sobre como o vício afetou sua vida e como ela conseguiu superá-lo. “Para todos aqueles lutando contra o vício e a vergonha, há muitos outros aqui que se importam. Minha mão está com vocês”, finalizou. Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

