Hage Geingob, presidente da Namíbia, morre aos 82 anos

O presidente da Namíbia, Hage Geingob, morre aos 82 anos. A notícia foi divulgada pela presidência do país em uma publicação na plataforma X (antigo Twitter). “O terceiro presidente da Namíbia, Hage Geingob, morreu em um hospital em Windhoek”, diz a publicação, ressaltando que “ao seu lado, estavam a esposa e seus filhos”. Segundo a equipe médica do Hospital Lady Pohamba, onde Geingob estava internado, todos os esforços foram feitos para ajudá-lo, mas infelizmente ele não resistiu. O presidente estava acompanhado de sua esposa, Monica Geingos, e seus filhos no momento de sua morte. Geingob vinha lutando contra o câncer e havia passado por uma série de procedimentos médicos no mês passado. Em 8 de janeiro, ele realizou uma colonoscopia e uma gastroscopia, seguidas de uma biópsia. Seu escritório informou sobre esses procedimentos no mês passado. O presidente interino da Namíbia, Angolo Mbumba, pediu calma em sua declaração na mesma postagem, afirmando que o Gabinete se reunirá imediatamente para tomar as providências necessárias. Hage Geingob ocupava a presidência da Namíbia desde 2015 e estava prestes a concluir seu segundo e último mandato este ano. Com sua morte, o país terá que realizar eleições para escolher um novo líder em novembro.

BREAKING NEWS: Namibia's third president, Hage Geingob, has died at a hospital in Windhoek. He was 82.

Vice president Nangolo Mbumba announced that Geingob died on Sunday morning.

"By his side was his wife and his dear children," said Mbumba said. pic.twitter.com/udtVHN0TBM

— The Namibian (@TheNamibian) February 4, 2024