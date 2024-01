Jão inicia Superturnê com pirotecnia e megaestrutura – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

ALE FRATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Primeiro show da 'Superturnê' do cantor Jão



Com a maior estrutura já usada em um show nacional no Allianz Parque, o cantor Jão deu início ao primeiro show da Superturnê, neste final de semana. Com show pirotécnico, fogo e pulseiras luminosas, o cantor não poupou referências aos quatro elementos, Terra, Ar, Água e Fogo. A novidade foi que, além da abdução, Jão surpreendeu ao cantar uma das músicas sentado na beira de um telão de LED de 30 metros de altura, que se transformou em um prédio de São Paulo.

FAB inicia a distribuição de 15 mil cestas básicas na Terra Indígena Yanomami

Determinada por uma portaria publicada na última 5ª feira no Diário Oficial da União, a ação faz parte da operação Catrimani das Forças Armadas. Segundo a FAB, as cestas serão distribuídas até 31 de março. Seis aviões estão sendo usados: 2 turboélice C-105 Amazonas, que lançam 140 cestas por voo cada uma, e 4 C-98 Caravan. Helicópteros auxiliam no processo.

Ministério da Saúde anuncia que 750 mil doses da vicina contra dengue chegaram ao Brasil

O Ministério da Saúde anunciou que as primeiras 750 mil doses da vacina contra a dengue chegaram ao Brasil no sábado. As doses serão disponibilizadas pelo SUS. O primeiro lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses da vacina fornecidas pela farmacêutica Takeda. Devido a quantidade limitada, foram estabelecidos critérios para a vacinação, levando em consideração regiões com alta transmissão da doença e a faixa etária com maior número de hospitalizações, que é de 10 a 14 anos.