Jennifer Lopez e Ben Affleck se divorciam após dois anos de casamento

Jennifer Lopez e Ben Affleck confirmaram oficialmente o fim de seu casamento após um período de especulações. A separação foi registrada no dia 26 de abril, mas os documentos apresentados não esclarecem se existe um acordo pré-nupcial que defina como será feita a divisão dos bens do casal. O casal se uniu em matrimônio em 16 de julho de 2022, e a cerimônia tradicional ocorreu em 20 de agosto do mesmo ano, data em que a artista também anunciou a separação. Nos meses que antecederam o divórcio, surgiram rumores sobre a crise no relacionamento, com o casal passando feriados em momentos distintos e a atriz sendo vista sem a aliança.

Em junho, a mansão que pertencia ao ex-casal na Califórnia foi colocada à venda, com um preço estimado em cerca de R$ 350 milhões. A decisão de vender a propriedade parece ser um passo em direção à finalização do processo de separação e à reorganização de suas vidas individuais. Os boatos sobre o término já estavam circulando há algum tempo, e a confirmação oficial do divórcio marca o fim de um relacionamento que, apesar de breve, atraiu a atenção da mídia e dos fãs.

