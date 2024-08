Jeremy Jackson, de ‘Baywatch’, revela que cheirava maiôs usados pelas atrizes da série

Ator interpretava Hobie Bochannon e disse que ‘passar pela puberdade, cercado por colegas de elenco seminuas, não foi uma tarefa fácil’

Reprodução/Instagram/@jeremyjacksonfitness Ator foi dos 10 aos 18 na série



Jeremy Jackson, conhecido por seu papel como Hobie Buchannon na série “Baywatch”, fez uma revelação surpreendente sobre seus hábitos nos bastidores da produção. Durante a adolescência, ele confessou que costumava cheirar os maiôs das atrizes, uma prática que ele admitiu ter realizado invadindo camarins vazios. Essa confissão foi feita no documentário “After Baywatch: Moment in the Sun”. O ator, que interpretou o personagem entre os 10 e 18 anos, não hesitou em compartilhar detalhes íntimos de sua experiência. Ele declarou de forma provocativa: “Digamos que cheirei cada vagina de ‘Baywatch'”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nicole Eggert, uma das atrizes da série e mencionada por Jackson como sua musa, comentou sobre a revelação. Ela afirmou que não guarda ressentimentos em relação às atitudes dele durante a adolescência e elogiou sua franqueza ao abordar o tema. Eggert disse “Eu conhecia Jeremy muito bem. Isso não me deixa nada surpresa. Eu nem fico brava com o Jeremy de 14 anos. Quero dizer, imaginem como é passar pela puberdade em uma série como aquela? Amo que o Jeremy crescido consegue ser sincero sobre o Jeremy de 14 anos.”

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller