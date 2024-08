Chitãozinho & Xororó serão os grandes homenageados da 32ª Edição do Prêmio da Música Brasileira em 2025

Esta será a primeira vez que dois representantes do gênero sertanejo receberão a homenagem; dupla ultrapassou a marca de 40 milhões de discos vendidos

Foto/ Marcos Hermes A dupla lançou 39 álbuns inéditos e onze DVDs



Chitãozinho & Xororó serão os grandes homenageados da 32ª edição do Prêmio da Música Brasileira (PMB), uma das maiores iniciativas de valorização da nossa música, a ser realizada em 2025. Esta será a primeira vez que dois representantes do gênero sertanejo receberão a homenagem concedida anualmente a figuras históricas da música brasileira, reafirmando o compromisso do PMB com a valorização e o reconhecimento de todos os gêneros musicais do país. “O Prêmio da Música Brasileira é muito importante no nosso mercado e receber esse reconhecimento é muito gratificante. A gente ficou muito feliz quando soubemos”, explica Chitãozinho. “A gente já recebeu 11 prêmios no PMB desde 1999, temos uma história longa juntos, de muito respeito e admiração pelo Zé Maurício, toda a equipe organizadora, o conselho, um time de feras, grandes nomes do mercado da música”, completa Xororó. Com mais de 50 anos de carreira, Chitãozinho & Xororó são ícones da música sertaneja e possuem um legado inigualável na música brasileira.

A dupla ultrapassou a marca de 40 milhões de discos vendidos, lançou 39 álbuns inéditos e onze DVDs, conquistou seis prêmios Grammy e acumulou centenas de discos de ouro, platina e diamante ao longo de sua trajetória. “A escolha de Chitãozinho & Xororó como homenageados da 32ª edição do PMB é um tributo merecido a dois gigantes da nossa música. Eles não só ajudaram a popularizar o sertanejo, como também abriram portas para que outros artistas do gênero pudessem brilhar. Celebrar a trajetória deles é celebrar a própria história da música sertaneja e sua importância cultural para o Brasil. Estamos honrados em prestar essa homenagem a dois artistas que representam tanto a essência quanto a inovação da nossa música,” afirma Zé Maurício Machline, fundador do PMB.

Os irmãos começaram sua carreira em 1970 com o lançamento do primeiro disco, “Galopeira”, mas o sucesso nacional veio oito anos depois, com o hit “60 Dias Apaixonados”, que lhes rendeu o primeiro disco de ouro. Em 1982, o reconhecimento do grande público se consolidou com a música “Fio de Cabelo”, que vendeu mais de 1,5 milhão de cópias e se tornou um dos maiores sucessos da música sertaneja. Ao longo dos anos, Chitãozinho & Xororó gravaram uma série de clássicos que marcaram gerações, como “Se Deus Me Ouvisse”, “Fogão de Lenha”, “No Rancho Fundo”, “Brincar de Ser Feliz”, “Página de Amigos”, “Alô” e “Evidências”, um dos maiores hits da história recente da música brasileira, composto por José Augusto e Paulo Sérgio Valle. Atualmente, a dupla apresenta a turnê “Por Todos Os Tempos”, que celebra no repertório seus mais de 50 anos de carreira e uma série de projetos especiais, que incluem a série “As Aventuras de José e Durval”, disponível na Globoplay e novidades que serão lançadas em breve.

A homenagem no PMB de 2025 será mais um marco na consagrada trajetória dos artistas, destacando sua contribuição essencial para a música brasileira e seu papel na popularização do sertanejo. A escolha de Chitãozinho & Xororó como homenageados simboliza, portanto, o reconhecimento da importância do gênero sertanejo na cultura nacional e reforça o compromisso do prêmio em celebrar a diversidade musical do Brasil. A cerimônia promete ser um tributo emocionante à carreira de uma das duplas mais influentes da música brasileira, que continua a encantar fãs de todas as idades com sua arte e talento.