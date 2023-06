Jojo Todynho reage à recepção de fãs no Projac e gera polêmica: ‘Queria ter o tempo de vocês’

Cantora foi abordada na porta do estúdio por grupo de pessoas que gravam vídeos recorrentes para as redes sociais esperando por artistas e convidados dos programas da emissora

Reprodução/Globo Jojo Todynho não gostou de ser interpeladas por fãs na entrada da Globo



A cantora Jojo Todynho causou polêmica por sua resposta a uma abordagem de fãs no Rio de Janeiro. Durante chegada ao Projac, estúdio da Rede Globo, um grupo de pessoas esperavam a artista e pediam fotos. Em resposta, ela disse estar impressionada com a presença de tantas pessoas no local: “Queria ter o tempo de vocês”, brincou a cantora. Nas redes sociais, a atitude de Jordana dividiu a opinião de usuários. “Vou ter que concordar com a Jojo! Esse povo todo dia na frente do Projac pra ver artistas, pelo amor! Vão caçar um emprego!”, disse um perfil do Twitter. “Nem quando eu era adolescente tinha tanto tempo assim”, observou outro. O grupo faz parte de um nicho de influenciadores do Tiktok, que é reconhecido por gravar vídeos abordando diversos famosos no Projac. Entre eles, cantores e atores como Pabllo Vittar, Cauã Reymond, Iza e Deborah Secco já apareceram. Os conteúdos acumulam mais de 35 milhões de curtidas e outros fãs usam como base para definir o nível de simpatia das celebridades.