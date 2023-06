Treat Williams, ator de ‘Chicago Fire’ e ‘Everwood’, morre aos 71 anos

Segundo imprensa americana, ator morreu após acidente entre carro e motocicleta em Vermont, nos Estados Unidos

O ator Treat Williams, conhecido por seus papéis em “Everwood” e “Chicago Fire“, morreu nesta segunda-feira, 12, aos 71 anos. A morte aconteceu após Williams se envolver em um acidente de moto em Vermont, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada inicialmente pela revista People e confirmada posteriormente pelo agente do ator, Barry McPherson. “Ele morreu nesta tarde. Ele estava virando à esquerda ou à direita [e] um carro o cortou. […] Estou arrasado. Ele era o cara mais legal. Ele era tão talentoso”, afirmou McPherson. À People, o chefe dos bombeiros de Dorset, onde aconteceu o episódio, informou que o acidente ocorreu por volta das 17h no horário local. A polícia acredita que o carro não viu a motocicleta. Não houve outros feridos. Dentre seus filmes marcantes, estão “Hair”, “O Princípe da Cidade” e “Nas Profundezas do Mar Sem Fim”. Na TV, parrticipou de “Everwood por quatro temporadas e da série “Chicago Fire”, além de papeis menores como “Hawaii Five-0” e “White Collar”. Recentemente, atuou em “O Diário de Noel”, da Netflix.