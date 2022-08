Juju Salimeni comemora compra de carro de quase R$ 1 milhão: ‘Eu mereço’

Veículo é uma BMW X6, da cor branca, que pode ser encontrada por R$ 986 mil

Reprodução/Instagram/ @jujusalimeni Modelo Juju Salimeni comprou carro e mostrou para os fãs nas redes sociais nesta segunda-feira, 15



A modelo Juju Salimeni, de 35 anos, comprou um carro de quase R$ 1 milhão e mostrou para os fãs nas redes sociais nesta segunda-feira, 15. O veículo é uma BMW X6, da cor branca, que pode ser encontrada por R$ 986 mil. Além disso, o carro tem banco de couro marrom e é blindado. No Instagram, a influenciadora deu mais detalhes do veículo e comemorou a conquista. “Finalmente, depois do maior tempão, vim buscar meu presente, o presente que eu me dei, que eu mereço, óbvio. Não era blindado e eu mandei blindar, tá prontíssimo e vim aqui buscar hoje”, comentou a ex-panicat.