Calendário de vacinação contra a varíola dos macacos deve sair nesta semana

Prioridade será para profissionais de saúde que lidam com a doença

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Brasil solicitou 50 mil doses de vacina contra varíola dos macacos



O calendário de vacinação contra a varíola dos macacos deve ser divulgado nesta semana. Isso porque o Ministério da Saúde (MS) vai receber as informações de quando as primeiras vacinas estarão disponíveis. A representante da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) no Brasil, Socorro Gross, afirmou que a fase de tratativas com o laboratório produtor da vacina foi concluída. Contudo, ainda não foi definido quando as doses serão entregues. “Esperamos ter o calendário das vacinas nesta semana. Não temos como apresentar um calendário neste momento. Sabemos que uma parte das vacinas vai chegar em breve. Esperamos que o fornecedor nos especifique quando nós poderemos transportar a vacina para o Brasil”, comentou durante coletiva de imprensa. Por outro lado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as 50 mil doses solicitadas pelo Brasil serão destinadas, a princípio, para profissionais de saúde. “Se essas 50 mil doses chegarem aqui no ministério amanhã, não terão o condão de mudar a história natural da situação epidemiológica em relação à varíola dos macacos. Essas vacinas, quando vierem, serão para vacinar um público muito específico”, explicou.

Em relação a outros métodos de combate à doença, nesta segunda-feira, 15, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal (STF) deu cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e os governadores de todos os estados brasileiros se manifestem sobre ações de combate a varíola dos macacos. A decisão, do ministro Alexandre de Moraes, também quer ter em mãos os argumentos da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República (PGR). “Determino sejam solicitadas informações sobre os pedidos cautelares formulados pelo requerente, a serem prestadas pelo presidente da República e pelos governadores dos estados, no prazo de cinco dias. Em sequência, confira-se vista dos autos ao advogado-geral da União e ao procurador-geral da República, sucessivamente, também no prazo de cinco dias”. A medida acontece após o PSB ter entrado com uma ação na Corte, na última semana, para alegar uma suposta omissão do governo federal no combate a doença no país. Na oportunidade, o partido também pediu um plano nacional para conter a varíola dos macacos.