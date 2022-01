Juliette diz que pediu para entrar no BBB novamente: ‘Boninho não quer deixar’

Campeã do Big Brother Brasil 21 disse que queria entrar na casa para uma das festas do programa

Reprodução/Insagram/@juliette Juliette revelou vontade de entrar novamente na casa



Campeã do BBB 21, Juliette Freire revelou que pediu para entrar novamente no reality show, mas Boninho teria negado. Ela contou que pediu ao diretor para participar de uma das festas do programa, que estreia em 17 de janeiro. “Eu já aperreei Boninho, pedi para entrar, ele não quer deixar. Eu pedi, eu disse: ‘Boninho, dois dias, duas festas’, por favor. Ele: ‘Está louca, Juliette? Eu não estou doido”, contou a influenciadora em entrevista ao podcast “Prazer, Renata”, da jornalista Renata Ceribelli. Juliette disse ainda que vai pedir que os fãs façam um mutirão para que o diretor do programa aceite o pedido. “Eu vou puxar um mutirão. Vou dizer assim: ‘deixa eu ficar uma festa só, só tomar uma cachacinha, ficar dois dias”, brincou. Já que não poderá entrar novamente no reality, a campeã disse que pretende assistir ao programa atrás dos espelhos da casa. “Eu vou atrás do espelho! Certeza! Pode esperar. Deixa eu só ter um tempo na minha agenda que eu vou ficar atrás do espelho sentindo aquilo ali, porque é mágico e eu me envolvo muito. Quando eu vejo as pessoas que trabalhavam lá, eu choro, eu me arrepio inteira. É uma ligação que ainda é muito forte em mim”, afirmou.