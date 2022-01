Ex-atriz da Disney vence prêmio do cinema pornô pelo segundo ano consecutivo

Atriz que também participou do filme de comédia ‘As Branquelas’, de 2004, entrou para a indústria pornográfica em 2019

Reprodução/Instagram/maitlandward Atriz já havia vencido o prêmio do site XCritic em 2021



A ex-atriz da Disney Maitland Ward, que participou da série “O Mundo é dos Jovens” e viveu a socialite Brittany Wilson no filme “As Branquelas”, de 2004, ganhou o prêmio de melhor atriz pornô do site XCritic pelo segundo ano consecutivo. O site é conhecido por avaliar filmes adultos. A informação foi dada pelo jornal DailyStar. Ela entrou no ramo do cinema adulto em 2019 e acumula prêmios desde então. Ward diz ainda que pretende contar os bastidores de sua carreira na indústria pornográfica e em outras produções que participou em um livro que será lançado.