Juliette fala sobre sua primeira vez e revela situação inusitada: ‘Não tem que gritar?’

Durante a conversa, ela também revelou a idade que tinha quando fez sexo pela primeira vez

Reprodução/Instagram/juliette Juliette Freire contou episódio inusitado durante um bate-papo em um podcast



A cantora e influenciadora Juliette Freire, de 32 anos, revelou durante um bate-papo no podcast “Um Milk Shake Chamado Wanda” de uma situação bastante inusitada na primeira vez em que fez sexo. Durante a conversa, ela revelou que transou pela primeira vez aos 19 anos. “Eu perdi a virgindade muito tarde. Eu era muito moleca, vivia em farra, mas eu não transava. Eu só ficava de beijinho e tal”, acrescentou a paraibana. Em um ritual de preparação para o momento, a campeã do Big Brother Brasil 21 contou que assistiu filmes adultos para entender como acontecia. A reação cômica, inclusive, foi inspirada justamente ao assistir o conteúdo. “Fui ver uns filmes para entender como era que acontecia o negócio. Fui me inteirar. Eu pensava que tinha que gritar. Foi triste essa história. Aí, na primeira vez, eu comecei a gritar e meu namorado: ‘o que é que está acontecendo?’”, contou Juliette. “E eu fiz: “Não tem que gritar não?” Aí ele: “Não é toda hora, não”. Eu nem sabia o que era, coitada. Enfim. Depois eu aprendi que não precisava”, revelou aos apresentadores.