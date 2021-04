Juliette tem 75% de chances de vencer o ‘BBB 21’, aponta estudo de probabilidade

Gilberto é segundo favorito; Caio, Pocah e Arthur aparecem como os menos prováveis a levar R$ 1,5 milhão para casa

Juliette é a mais seguida no Instagram entre os participantes do BBB 21 Reprodução Instagram (@Juliette.Freire)



O Big Brother Brasil 21 está na reta final e premiará um dos participantes com R$ 1,5 milhão no próximo dia 4 de maio. Depois da eliminação de Thaís Braz, o reality – que foi marcado por polêmicas e recordes de rejeição nos paredões – teve seu top 9 definido e a Betfair.net, empresa especialista no cálculo de probabilidades, desenvolveu um estudo para rankear os favoritos do público ao prêmio. A paraibana Juliette Freire, de 31 anos, lidera a lista com 75% de chances de vencer o reality neste ano. Na sequência parecem Gilberto (8%), Camilla de Lucas (6%), Viih Tube (4%), João Luiz (3%), Fiuk (2%) e Arthur (1%). Caio e Pocah dividem a última posição do ranking, ambos com 0,5% de chances.

O favoritismo de Juliette, no entanto, não é novidade. Mesmo ainda confinada, a maquiadora ostenta mais de 21,5 milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram e tornou-se a participante mais seguida entre todo o elenco do BBB 21 – que também conta com personalidades já famosas antes do reality, como Karol Conká, Fiuk e Pocah. Além disso, Juliette ocupa a terceira posição das mais seguidas entre todos os participantes da história do programa, ficando atrás apenas de Sabrina Sato e Grazi Massafera. Antes de entrar no programa, a participante tinha pouco mais de 3 mil seguidores na rede. Em entrevista à Jovem Pan, Washinton Feitosa, irmão de Juliette, falou sobre o crescimento rápido da sister nas redes e destacou que o público abraçou a paraibana depois dos dias de conflito com a maioria da casa. “Eu acho que ela subiu tão rápido porque o público acolheu a situação da exclusão dela. As pessoas foram percebendo o lado humano dela.”, disse.

Apesar do sucesso entre o público, Juliette coleciona desentendimentos dentro da casa e – principalmente no começo do jogo – passou por momentos difíceis com os outros confinados. Um dos episódios mais comentados nas redes sociais foi o embate da paraibana com Karol Conká, que foi acusada de xenofobia: na ocasião, a cantora ficou incomodada com o comportamento expansivo de Juliette e disse ser mais ‘educada’ que a participante por ser de Curitiba. Em outro momento, Conká chegou a insinuar que Juliette fingiria sofrer assédio na casa para prejudicar um dos meninos. Nas redes sociais, por conta da repercussão que as falas tiveram, a equipe de Karol Conká precisou se pronunciar e disse que a questão da cantora com Juliette era da convivência.

Juliette, a favorita ao prêmio, também é a que tem mais chances de ter um contrato assinado com a Rede Globo após o programa. A participante é a queridinha das marcas e tem estampado anúncios nas redes mesmo dentro do reality. De acordo com a Betfair.net, as chances da participante ser contratada pela emissora é de 70%. Camilla de Lucas ocupa a segunda posição com 15% de chances. Empatados na última posição, com apenas 0,5% de chances de virarem globais, estão Fiuk, Pocah, Arthur e Caio. Confira o ranking completo: